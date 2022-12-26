Гаджиев отреагировал на назначение Бердыева в «Сочи»

Гаджи Гаджиев оценил перспективы «Сочи» после приглашения на пост главного тренера Курбана Бердыева.

«Сочи» пойдeт на пользу такое назначение. Квалификация Бердыева мало у кого вызывает сомнения.

Например, у меня его квалификация не вызывает никаких сомнений. Понятно, что результат зависит не только от работы главного тренера, но и от многих факторов.

Но на сегодняшний день мы можем сказать, что свои функции Бердыев выполнит квалифицированно», – сказал Гаджиев.

Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора».

Он сменил Вадима Гаранина.

Тренер не работал в РПЛ с 2019 года.

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