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    Гаджиев отреагировал на назначение Бердыева в «Сочи»

    Гаджи Гаджиев оценил перспективы «Сочи» после приглашения на пост главного тренера Курбана Бердыева.

    «Сочи» пойдeт на пользу такое назначение. Квалификация Бердыева мало у кого вызывает сомнения.

    Например, у меня его квалификация не вызывает никаких сомнений. Понятно, что результат зависит не только от работы главного тренера, но и от многих факторов.

    Но на сегодняшний день мы можем сказать, что свои функции Бердыев выполнит квалифицированно», – сказал Гаджиев.

    • Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора».
    • Он сменил Вадима Гаранина.
    • Тренер не работал в РПЛ с 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +825

      sined1951 1 час назад

      Свои функции Бердыев выполнит, тут вопросов нет. А вот какая будет игра и будет ли она нравится болельщикам и руководству команды-большой вопрос?

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