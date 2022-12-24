На «Матч ТВ» сообщили, сколько человек посмотрели ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022 на «Матч ТВ» посмотрели 41,7 миллиона человек. Такую цифру назвал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

«Почти 42 миллиона человек посмотрели Чемпионат мира на «Матч ТВ» за весь турнир!

Большое спасибо всем, кто провел этот фантастический футбольный месяц вместе с нами!» – написал Тащин.

«Матч ТВ» эксклюзивно показывал турнир в России.

Турнир выиграла Аргентина.

В финале Аргентина в серии пенальти победила Францию.

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