Канчельскис: «Если бы ЧМ-2022 проходил летом, Аргентина не выиграла бы его»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что время проведения чемпионата мира в Катаре способствовало победе Аргентины.

«Я ещe перед турниром говорил, что нельзя проводить чемпионат мира в зимнее время. Многие команды попросту не готовы.

Обычно дают месяц подготовиться, а сейчас не было времени. Поэтому Германия и Испания провалились.

Только глупый человек и дилетант может сказать, что проводить чемпионат мира зимой – хорошая идея.

Не нужно удивлять. Инфантино вот хотел удивить и что-то там доказать Блаттеру. Доказал.

Но я очень рад за Аргентину. Я болел за Аргентину! Но если бы чемпионат мира проходил летом, то Аргентина бы его не выиграла», – сказал Канчельскис.

Аргентинцы стали чемпионами мира впервые с 1986 года.

В финале они победили Францию в серии пенальти.

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https://www.championat.com/football/news-4939049-kanchelskis-esli-by-chempionat-mira-2022-prohodil-letom-argentina-by-ego-ne-vyigrala.html?utm_source=copypaste