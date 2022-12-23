Европейские клубы отказались от Роналду по двум причинам

У нападающего Криштиану Роналду нет предложений из Европы.

Это стало следствием скандального ухода португальца из «Манчестер Юнайтед» и его неудачного выступления на ЧМ-2022.

Учитывая возраст 37-летнего форварда и два вышеуказанных фактора, европейские клубы посчитали его подписание нецелесообразным.

«МЮ» расторг контракт с Роналду после выхода резонансного интервью.

Со сборной Португалии он вылетел на стадии 1/4 финала от Марокко.

В плей-офф Криштиану потерял место в стартовом составе, а выходя на замену забить не сумел.

Заключить с ним договор готов саудовский «Аль-Наср».

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