Европейские клубы отказались от Роналду по двум причинам

У нападающего Криштиану Роналду нет предложений из Европы.
Это стало следствием скандального ухода португальца из «Манчестер Юнайтед» и его неудачного выступления на ЧМ-2022.
Учитывая возраст 37-летнего форварда и два вышеуказанных фактора, европейские клубы посчитали его подписание нецелесообразным.
- «МЮ» расторг контракт с Роналду после выхода резонансного интервью.
- Со сборной Португалии он вылетел на стадии 1/4 финала от Марокко.
- В плей-офф Криштиану потерял место в стартовом составе, а выходя на замену забить не сумел.
- Заключить с ним договор готов саудовский «Аль-Наср».
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Источник: The Times