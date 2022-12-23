Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Европейские клубы отказались от Роналду по двум причинам

    У нападающего Криштиану Роналду нет предложений из Европы.

    Это стало следствием скандального ухода португальца из «Манчестер Юнайтед» и его неудачного выступления на ЧМ-2022.

    Учитывая возраст 37-летнего форварда и два вышеуказанных фактора, европейские клубы посчитали его подписание нецелесообразным.

    • «МЮ» расторг контракт с Роналду после выхода резонансного интервью.
    • Со сборной Португалии он вылетел на стадии 1/4 финала от Марокко.
    • В плей-офф Криштиану потерял место в стартовом составе, а выходя на замену забить не сумел.
    • Заключить с ним договор готов саудовский «Аль-Наср».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Гинер: «Месси, Марадону и Пеле нельзя сравнивать» 1
    Менеджер Роналду провел встречу с представителями «Аль-Насра»
    Роналду опубликовал первое фото после вылета Португалии с ЧМ-2022 1
    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11