Агуэро поставил тысячу долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сделал ставку перед началом ЧМ-2022.

Агуэро поставил 1001 доллар на то, что Лионель Месси будет признан лучшим футболистом турнира в Катаре. Выигрыш составил 8264 доллара.

Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале с Францией.

Форвард «ПСЖ» был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Фото: соцсеть Серхио Агуэро.

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