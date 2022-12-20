Агуэро поставил тысячу долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сделал ставку перед началом ЧМ-2022.
Агуэро поставил 1001 доллар на то, что Лионель Месси будет признан лучшим футболистом турнира в Катаре. Выигрыш составил 8264 доллара.
- Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале с Францией.
- Форвард «ПСЖ» был признан лучшим игроком ЧМ-2022.
- Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
Фото: соцсеть Серхио Агуэро.
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Источник: «Бомбардир»