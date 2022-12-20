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    Агуэро поставил тысячу долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022

    Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сделал ставку перед началом ЧМ-2022.

    Агуэро поставил 1001 доллар на то, что Лионель Месси будет признан лучшим футболистом турнира в Катаре. Выигрыш составил 8264 доллара.

    • Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале с Францией.
    • Форвард «ПСЖ» был признан лучшим игроком ЧМ-2022.
    • Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    Фото: соцсеть Серхио Агуэро.

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    Источник: «Бомбардир»

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