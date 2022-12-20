Месси признан лучшим спортсменом года по версии BBC

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан спортсменом года по версии BBC Sports.
21 декабря 35-летний аргентинец получит приз BBC Sports Personality’s World Sport Star, который вручается спортсмену, достигшему самого значительного успеха на мировом уровне за год.
- Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Франции по пенальти, Месси сделал дубль.
- Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.
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Источник: BBC