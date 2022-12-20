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    Месси признан лучшим спортсменом года по версии BBC

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан спортсменом года по версии BBC Sports.

    21 декабря 35-летний аргентинец получит приз BBC Sports Personality’s World Sport Star, который вручается спортсмену, достигшему самого значительного успеха на мировом уровне за год.

    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Франции по пенальти, Месси сделал дубль.
    • Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.

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    Источник: BBC

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