Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис: «У России нет своего Мбаппе и никогда не будет»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

    «Есть ли в России свой Мбаппе? Нет! Честно скажу: его и не будет никогда. Я не собираюсь рассказывать сказки.

    Захарян? Если бы его реально хотели купить, давно бы играл в «Челси».

    Людей, любящих футбол, обманывать не надо. Надо говорить то, что есть: у нас большие проблемы во всем в футболе.

    Буду говорить правду. Ведь так оно и есть! Не все любят, когда говорят правду. Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья!» – сказал Канчельскис.

    • Франция проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
    • Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.
    • Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.
    • Он стал лучшим бомбардиром турнира.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Глушаков назвал двух лучших футболистов ЧМ-2022
    «Вручил бы Мбаппе и Месси по кубку». Президент «ПСЖ» – о финале ЧМ-2022 2
    Мбаппе – 5-й игрок, забивший в 2 финалах ЧМ 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:47
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18096

      DVOK68 4 минуты назад

      Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья!» – сказал Канчельскис.
      ----------------------
      Сам себе и пожелал Андрюша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      k611 13 минут назад

      Если в спортшколы будут брать не за деньги, а реальные футбольные таланты, то они будут. Будут нормальные заплаты у детских тренеров, хорошие игровые поля в каждом городе, таланты непременно появятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4734

      neveldomha 1 час назад

      А что Мбаппе есть в Португалии или Бельгии? Что так сразу на страну то наезжать. Просто никто в России не ставил себе в задачу найти перспективного **** в Африке и сделать из нее звезду мирового масштаба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5053

      ААМ 1 час назад

      Болтун. Были Стрельцов, Иванов, будут и их приемники

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18096

      DVOK68 > ААМ 3 минуты назад

      Да.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      nemolod 1 час назад

      А с чего у нас он должен появиться? Посмотрите,КАК проходят тренировки у 11-12 летних ребят и все станет понятно! Это в 60-е,когда почти в каждом дворе и чуть ли не каждый день с весны и до глубокой осени гоняли мяч и часто именно с этих дворов тренеры приглашали в свои секции! А сейчас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +831

      SLADE2019 1 час назад

      Никогда не говори никогда. Хотя, честно признать, за весь российский период и близко подобного не наблюдается. С другой стороны, если у норвежцев появился Холанд, то почему и у нас не может?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      ARSteven89 2 часа назад

      Зато у Килиана сегодня день рождения. 24 года, а уже побывал в финалах всех ЧМ, которые были в карьере. Так держать, Ninja Turtle !!! Дальше будет потяжелее.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11