Канчельскис: «У России нет своего Мбаппе и никогда не будет»

Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья!» – сказал Канчельскис.
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Сам себе и пожелал Андрюша
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.
«Есть ли в России свой Мбаппе? Нет! Честно скажу: его и не будет никогда. Я не собираюсь рассказывать сказки.
Захарян? Если бы его реально хотели купить, давно бы играл в «Челси».
Людей, любящих футбол, обманывать не надо. Надо говорить то, что есть: у нас большие проблемы во всем в футболе.
Буду говорить правду. Ведь так оно и есть! Не все любят, когда говорят правду. Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья!» – сказал Канчельскис.
- Франция проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
- Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.
- Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.
- Он стал лучшим бомбардиром турнира.
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