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  • Канчельскис: «У России нет своего Мбаппе и никогда не будет»

Канчельскис: «У России нет своего Мбаппе и никогда не будет»

20 декабря 2022, 07:47
14

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Есть ли в России свой Мбаппе? Нет! Честно скажу: его и не будет никогда. Я не собираюсь рассказывать сказки.

Захарян? Если бы его реально хотели купить, давно бы играл в «Челси».

Людей, любящих футбол, обманывать не надо. Надо говорить то, что есть: у нас большие проблемы во всем в футболе.

Буду говорить правду. Ведь так оно и есть! Не все любят, когда говорят правду. Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья!» – сказал Канчельскис.

  • Франция проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
  • Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.
  • Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.
  • Он стал лучшим бомбардиром турнира.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Франция Мбаппе Килиан
Комментарии (14)
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nemolod
1671518493
А с чего у нас он должен появиться? Посмотрите,КАК проходят тренировки у 11-12 летних ребят и все станет понятно! Это в 60-е,когда почти в каждом дворе и чуть ли не каждый день с весны и до глубокой осени гоняли мяч и часто именно с этих дворов тренеры приглашали в свои секции! А сейчас?
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ААМ
1671518631
Болтун. Были Стрельцов, Иванов, будут и их приемники
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neveldomha
1671518648
А что Мбаппе есть в Португалии или Бельгии? Что так сразу на страну то наезжать. Просто никто в России не ставил себе в задачу найти перспективного **** в Африке и сделать из нее звезду мирового масштаба.
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k611
1671522544
Если в спортшколы будут брать не за деньги, а реальные футбольные таланты, то они будут. Будут нормальные заплаты у детских тренеров, хорошие игровые поля в каждом городе, таланты непременно появятся.
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DVOK68
1671523110
Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья!» – сказал Канчельскис. ---------------------- Сам себе и пожелал Андрюша
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Alex Flash
1671524072
На фига такой негатив печатать. Он что гуру какой то
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alp
1671524627
все правильно сказал. уровень наших футболистов просто дно. и бабки есть, и инфраструктура на местах, а вот все равно, на выходе г-но получается.. почему так?
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Мася_1989
1671528672
Русский Месси же был! Как мы без русского Мбапе
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Persona_non_Grata
1671534593
А зато у нас Дзюба есть !!!)))
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Кузьмич на трибуне
1671553532
Беда российского футбола в нашем менталитете. Детские тренеры хотят заработать, поэтому на первом месте богатые родители. Если кто то и смог пробиться в команду-ТОП, то первое что приходит на ум, выбить хороший контракт, купить дорогие часы, крутую тачку, ну а как же без ночных клубов??? В кармане денег столько что вокруг девочки визжат в экстазе от одного появления. Башня потихоньку падает. Ну и как же без крутых агентов??? за молодым дарованием охота!!! как только условный Сычёв, Игнатьев, Захарян показали первые результаты, тут же крутые агенты, с рассказами о крутых европейских клубах.
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