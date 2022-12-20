Канчельскис: «У России нет своего Мбаппе и никогда не будет»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Есть ли в России свой Мбаппе? Нет! Честно скажу: его и не будет никогда. Я не собираюсь рассказывать сказки.

Захарян? Если бы его реально хотели купить, давно бы играл в «Челси».

Людей, любящих футбол, обманывать не надо. Надо говорить то, что есть: у нас большие проблемы во всем в футболе.

Буду говорить правду. Ведь так оно и есть! Не все любят, когда говорят правду. Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья!» – сказал Канчельскис.

Франция проиграла Аргентине в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.

Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.

Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.

Он стал лучшим бомбардиром турнира.

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