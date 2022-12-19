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    Булыкин оценил финал ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

    «Был очень крутой финал, понравилось всe: и интрига, и игра, и голы.

    И то, что у нас появился величайший футболист всех времeн и народов.

    Месси забрал последний титул, которого ему не хватало, чтобы затмить всех», – сказал Булыкин.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.
    • 35-летний Месси оформил дубль в финале.
    • Его статистика за весь ЧМ-2022 – 7 голов (4 – с пенальти) и 3 ассиста в 7 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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