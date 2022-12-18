Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стало известно, сколько игроки Франции получат за победу на ЧМ-2022

    Во Франции узнали сумму призовых для игроков сборной, если они выиграют чемпионат мира-2022.

    Каждый игрок сборной Франции получит по 400 тысяч евро в случае победы в финале над Аргентиной, пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на L'Equipe.

    Все игроки национальной команды Франции также получат бонусы за имиджевые права, которые составляют около 35 тысяч евро за матч. Всего на турнире у французов суммарно семь встреч.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию финальной игры.
    • Матч начнется в 18:00 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022

    Новости по теме
    «Давайте возьмем третью звезду!». Зидан – сборной Франции перед финалом ЧМ-2022
    Месси установил рекорд чемпионатов мира
    Аргентина – Франция: стартовые составы на финал ЧМ-2022 8
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11