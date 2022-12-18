Стало известно, сколько игроки Франции получат за победу на ЧМ-2022

Во Франции узнали сумму призовых для игроков сборной, если они выиграют чемпионат мира-2022.

Каждый игрок сборной Франции получит по 400 тысяч евро в случае победы в финале над Аргентиной, пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на L'Equipe.

Все игроки национальной команды Франции также получат бонусы за имиджевые права, которые составляют около 35 тысяч евро за матч. Всего на турнире у французов суммарно семь встреч.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию финальной игры.

Матч начнется в 18:00 по Москве.

Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

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