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    Агент Сафонов: «Месси великий и без победы на чемпионате мира»

    Футбольный агент Алексей Сафонов дал понять, что аргентинец Лионель Месси останется великим игроком и без победы на чемпионате мира.

    – Для истории футбола Месси должен выиграть Кубок мира?

    – Хотелось бы, чтоб в этом плане Мессии встал в один ряд с его великим предшественником Диего Марадоной. Хотя Месси и так уже великий. Сколько он голов забил в своей карьере – почти как Александр Овечкин. Но это же футбол, а не хоккей.

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    Источник: «Советский спорт»

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