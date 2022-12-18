Агент Сафонов: «Месси великий и без победы на чемпионате мира»

Футбольный агент Алексей Сафонов дал понять, что аргентинец Лионель Месси останется великим игроком и без победы на чемпионате мира.

– Для истории футбола Месси должен выиграть Кубок мира?

– Хотелось бы, чтоб в этом плане Мессии встал в один ряд с его великим предшественником Диего Марадоной. Хотя Месси и так уже великий. Сколько он голов забил в своей карьере – почти как Александр Овечкин. Но это же футбол, а не хоккей.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция начнется в 18:00 по Москве.

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