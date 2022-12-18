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    «Мельбурн Сити» рассказал о состоянии игрока, которому фанаты разбили голову ведром

    Австралийский «Мельбурн Сити» дал информацию о состоянии здоровья вратаря Тома Гловера. Ему накануне досталось от болельщиков.

    «Том получил сотрясение мозга и серьезные рваные раны на лице.

    Он был доставлен в больницу Эпворта для дальнейшего обследования и вернулся домой рано утром.

    Сегодня он останется дома, а затем будет находиться под контролем клуба, когда он вернется к тренировкам», – написали австралийцы.

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    Источник: твиттер «Мельбурн Сити»

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