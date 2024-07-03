Клубы РПЛ смогут работать с пивными спонсорами и после начала сотрудничества «Балтики» с лигой

В коммерческом регламенте РПЛ на сезон-2024/25 указано, что клубам предоставляется право заключения договоров со спонсорами в категории «пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива», сообщил журналист Сергей Егоров.

Ранее стало известно, что спонсором турнира станет пивоваренная компания «Балтика». В ней подтвердили факт ведения переговоров.

«Переговоры о спонсорстве «Балтикой» РПЛ действительно ведутся. Подробности сообщим позже», – рассказали РБК в пресс-службе «Балтики».

Телеграм-канал «Первый спорт» написал, что соглашение рассчитано до лета 2026 года, предполагаемая сумма сделки – 150 миллионов рублей за сезон.