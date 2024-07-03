Клубы РПЛ смогут работать с пивными спонсорами и после начала сотрудничества «Балтики» с лигой

В коммерческом регламенте РПЛ на сезон-2024/25 указано, что клубам предоставляется право заключения договоров со спонсорами в категории «пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива», сообщил журналист Сергей Егоров.
Ранее стало известно, что спонсором турнира станет пивоваренная компания «Балтика». В ней подтвердили факт ведения переговоров.
«Переговоры о спонсорстве «Балтикой» РПЛ действительно ведутся. Подробности сообщим позже», – рассказали РБК в пресс-службе «Балтики».
Телеграм-канал «Первый спорт» написал, что соглашение рассчитано до лета 2026 года, предполагаемая сумма сделки – 150 миллионов рублей за сезон.
- Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Титульным спонсором остается компания «Мир».
- Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении.
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»