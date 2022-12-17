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    Фанаты выбежали на поле во время матча чемпионата Австралии и разбили вратарю голову ведром

    Матч высшего дивизиона чемпионата Австралии между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» пришлось прервать в первом тайме при счете 1:0.

    Причина – выход болельщиков на поле. Их пытался остановить вратарь «Мельбурн Сити» Томас Гловер. В ответ ему разбили голову металлическим ведром.

    Это было выступление фанатов переноса гранд-финала чемпионата Австралии в Сидней на ближайшие три года. Они бросали на поле файеры. Гловер бросил один из файеров обратно в фанатов, после этого они прорвались на поле и окружили голкипера, нанесли травму головы.

    • «Мельбурн Сити» лидирует в турнире.
    • Клубом владеет City Football Group.
    • «Мельбурн Виктори» занимает 7-е место.

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    Источник: «Бомбардир»

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