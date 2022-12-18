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    Роналду готов вернуться в «Реал» на минимальную зарплату

    Нападающий Криштиану Роналду очень заинтересован в возвращении в «Реал».

    Ради подписания контракта с мадридским клубом 37-летний футболист готов согласиться на минимальную зарплату.

    Однако в «Реале» сомневаются, что португалец смирится со второстепенной ролью на поле, поэтому его переход маловероятен.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

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    Источник: Defensa Central

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