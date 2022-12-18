Роналду готов вернуться в «Реал» на минимальную зарплату

Нападающий Криштиану Роналду очень заинтересован в возвращении в «Реал».
Ради подписания контракта с мадридским клубом 37-летний футболист готов согласиться на минимальную зарплату.
Однако в «Реале» сомневаются, что португалец смирится со второстепенной ролью на поле, поэтому его переход маловероятен.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Defensa Central