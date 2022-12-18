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Роналду готов вернуться в «Реал» на минимальную зарплату

18 декабря 2022, 04:28
2

Нападающий Криштиану Роналду очень заинтересован в возвращении в «Реал».

Ради подписания контракта с мадридским клубом 37-летний футболист готов согласиться на минимальную зарплату.

Однако в «Реале» сомневаются, что португалец смирится со второстепенной ролью на поле, поэтому его переход маловероятен.

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
  • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
  • Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
  • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

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Источник: Defensa Central
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1671342612
Предатели не нужны
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nemolod
1671347436
Ну за минималку и бесплатно могут и взять на сезон с продлением еще на один в случае удачного выступления!
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