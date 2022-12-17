Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-игрок Второй лиги рассказал о зарплатах в турнире

17 декабря 2022, 19:44

Бывший футболист «Иртыша», ростовского СКА и «Чайки» Иван Донсков рассказал, какие деньги получают во Второй лиге футболисты.

«Если говорить о минимальной зарплате, то это МРОТ. Такие зарплаты в командах есть. Без премий и дополнительных выплат.

Есть и хорошие зарплаты, для низших лиг – это 200 000 – 300 000 рублей. Такие зарплаты могут позволить себе клубы с хорошим финансированием. Они могут быть и в середине турнирной таблицы, и лидером лиги», – сказал Донсков.

  • Сезон Второй лиги продолжится весной.

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022

Еще по теме:
Клуб Широкова назначил Кононова главным тренером
Зырянов вывел «Черноморец» в Первую лигу, где команда не была 11 лет
Вторую лигу России ожидает большая (и сложная) реформа. А возможно ли изменение формата РПЛ? 22
Источник: Vprognoze
Россия. Вторая лига. Группа 1
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
5
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
7
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
30
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
8
Все новости
Все новости
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
Фото«Динамо» продало игрока в другой клуб РПЛ
31 июля
Фото«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фото«Ахмат» арендовал еще одного новичка
19 февраля
Еще один клуб из Крыма заявился во Вторую лигу
17 февраля
7
Президент «Зари» сделал заявление о включении луганского клуба во Вторую лигу
16 февраля
2
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
14 февраля
25
Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге
12 февраля
17
Клуб с юга России объявил о смерти руководителя
7 февраля
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
Новичок Второй лиги из ЛНР ищет игроков по объявлению
24 января
1
Фото2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР
24 января
4
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
В Крыму появится еще один профессиональный клуб
11 января
2
«Сочи» официально объявил о закрытии команды
2025.12.27 17:04
7
Дубль клуба РПЛ могут закрыть после одного сезона
2025.12.10 08:24
ФотоКлуб из Краснодарского края внезапно закрыли
2025.12.01 13:21
1
Ростовский клуб близок к закрытию
2025.11.13 10:36
3
«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»
2025.11.10 13:30
1
Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи
2025.11.05 21:48
4
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.11.05 14:48
7
Видео«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
На черноморском побережье появится еще один профессиональный клуб
2025.10.22 19:25
3
Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.10.15 18:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+