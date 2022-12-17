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    Экс-игрок Второй лиги рассказал о зарплатах в турнире

    Бывший футболист «Иртыша», ростовского СКА и «Чайки» Иван Донсков рассказал, какие деньги получают во Второй лиге футболисты.

    «Если говорить о минимальной зарплате, то это МРОТ. Такие зарплаты в командах есть. Без премий и дополнительных выплат.

    Есть и хорошие зарплаты, для низших лиг – это 200 000 – 300 000 рублей. Такие зарплаты могут позволить себе клубы с хорошим финансированием. Они могут быть и в середине турнирной таблицы, и лидером лиги», – сказал Донсков.

    • Сезон Второй лиги продолжится весной.

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    Источник: Vprognoze

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