Кучаев рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев порассуждал о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Мне кажется, в финале фаворитом будет Франция, но я буду болеть за сборную Аргентины. Очень хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира.

Банально, у французов подбор игроков сильнее, команда играет намного сплочeннее и качественнее.

Но мне кажется, в этом матче фактор Месси может сработать», – сказал Кучаев.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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