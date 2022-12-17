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    Кучаев рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев порассуждал о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    «Мне кажется, в финале фаворитом будет Франция, но я буду болеть за сборную Аргентины. Очень хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира.

    Банально, у французов подбор игроков сильнее, команда играет намного сплочeннее и качественнее.

    Но мне кажется, в этом матче фактор Месси может сработать», – сказал Кучаев.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: Metaratings

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