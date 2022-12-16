Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    13-летний Месси – о возможной будущей работе: «Учитель физкультуры»

    В Аргентине опубликовали старое интервью капитана национальной сборной Лионеля Месси.

    Футболист отвечает на вопросы в сентябре 2000 года. Тогда ему было 13 лет.

    – Потенциальная работа в будущем?

    – Учитель физкультуры.

    – Твоя мечта?

    – Сыграть в первом дивизионе с «Ньюэллс Олд Бойз» и за сборную Аргентины.

    • В воскресенье Месси во 2-й раз в карьере сыграет в финале ЧМ.
    • Соперник аргентинцев – действующий чемпион мира Франция.
    • На клубном уровне форвард выступает за «ПСЖ», но большую часть карьеры провел в «Барселоне».

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Агуэро живет в одной комнате с Месси перед финалом ЧМ-2022 1
    Мартинес: «Месси – лучший игрок всех времен. И меня не обязывали так отвечать» 2
    Радимов: «Марадона на пике намного лучше Месси» 2
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11