13-летний Месси – о возможной будущей работе: «Учитель физкультуры»

В Аргентине опубликовали старое интервью капитана национальной сборной Лионеля Месси.

Футболист отвечает на вопросы в сентябре 2000 года. Тогда ему было 13 лет.

– Потенциальная работа в будущем?

– Учитель физкультуры.

– Твоя мечта?

– Сыграть в первом дивизионе с «Ньюэллс Олд Бойз» и за сборную Аргентины.

В воскресенье Месси во 2-й раз в карьере сыграет в финале ЧМ.

Соперник аргентинцев – действующий чемпион мира Франция.

На клубном уровне форвард выступает за «ПСЖ», но большую часть карьеры провел в «Барселоне».

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