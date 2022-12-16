«Никто и представить не мог, что он сыграет такую роль». Месси назвал самого ценного игрока сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре партнера по национальной команде Хулиана Альвареса на ЧМ-2022.
«Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь и показал выдающуюся игру, бился в каждой ситуации, создавал моменты.
Это удивительная находка для сборной Аргентины», – сказал Месси.
- Форвард «Ман Сити» забил 4 гола в 6 матчах на ЧМ-2022.
- В воскресенье Аргентина сыграет в финале турнира с Францией.
- Начало матча – в 18:00 по Москве.
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Источник: Manchester Evening News