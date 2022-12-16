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    «Никто и представить не мог, что он сыграет такую роль». Месси назвал самого ценного игрока сборной Аргентины

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре партнера по национальной команде Хулиана Альвареса на ЧМ-2022.

    «Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь и показал выдающуюся игру, бился в каждой ситуации, создавал моменты.

    Это удивительная находка для сборной Аргентины», – сказал Месси.

    • Форвард «Ман Сити» забил 4 гола в 6 матчах на ЧМ-2022.
    • В воскресенье Аргентина сыграет в финале турнира с Францией.
    • Начало матча – в 18:00 по Москве.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +452

      тёска 8 минут назад

      Аргентина проиграла финалы больше чем любая сборная игравшая на Ч М . Ждём продолжения серии

      0
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      Рейтинг: +1178

      ARSteven89 1 час назад

      Мне {полное имя блокируют} Альварес напоминает Хавьера Савиолу времён Барселоны, который очень органично смотрелся в паре нападения с Эрнаном Креспо.

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      Рейтинг: +3240

      Ziklop 1 час назад

      на финал вас ребятки не хватит, вы уже счастливы что добрались до финала!

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      Рейтинг: +351

      Кирилл Михайлов > Ziklop 1 час назад

      финал - отдельный жанр, где все предыдущие матчи становятся фоном. Здесь априори не может быть явного фаворита

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