«Люди уважают Месси больше, чем президента». Мартинес – о капитане сборной Аргентины

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высоко отозвался о капитане национальной команды Лионеле Месси.

«Игра вместе с ним, безусловно, сделала меня лучше. Месси должен был выиграть Кубок Америки. Когда он попросил меня сделать селфи, я был очень горд. Сейчас эта фотография стоит в рамке у меня дома.

Он представляет страну как герой. Люди уважают Месси больше, чем президента.

Люди остались бы дома на 24 часа, если бы Месси попросил их. Он номер один, трудяга и источник вдохновения для всех», – сказал Мартинес.

Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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