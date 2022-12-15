Роналду второй день подряд тренируется на базе «Реала»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду второй день подряд тренирует на базе «Реала», сообщает журналист Серхио Квиранте.

37-летнему футболисту разрешили бессрочно тренироваться на базе мадридского клуба.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию