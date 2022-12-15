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    Роналду второй день подряд тренируется на базе «Реала»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду второй день подряд тренирует на базе «Реала», сообщает журналист Серхио Квиранте.

    37-летнему футболисту разрешили бессрочно тренироваться на базе мадридского клуба.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

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    Источник: твиттер Серхио Квиранте

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    Сегодня, 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +413

      Болотоход 1 час назад

      А сколько раз он вчера пукнул.а сегодня кашлянул?

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