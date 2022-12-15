Роналду второй день подряд тренируется на базе «Реала»

А сколько раз он вчера пукнул.а сегодня кашлянул?
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду второй день подряд тренирует на базе «Реала», сообщает журналист Серхио Квиранте.
37-летнему футболисту разрешили бессрочно тренироваться на базе мадридского клуба.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
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