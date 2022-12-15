Франция – 6-я сборная с 2 финалами ЧМ подряд. Защитить титул удалось только 2 командам

Франция победила Марокко со счетом 2:0 в полуфинальной игре ЧМ-2022.

Французы вышли в финал чемпионата мира второй раз подряд. В 2018 году они в решающем матче обыграли Хорватию (4:2).

Сборная Франции стала шестой в истории, которая дважды кряду выходила в финал ЧМ.

Ранее подобное удавалось только Италии (1934 и 1938), Бразилии (1958 и 1962), Нидерландам (1974 и 1978), Германии (1982 и 1986) и Аргентине (1986 и 1990).

При этом защитить титул чемпионов мира смогли лишь Италия и Бразилия.

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