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    Франция – 6-я сборная с 2 финалами ЧМ подряд. Защитить титул удалось только 2 командам

    Франция победила Марокко со счетом 2:0 в полуфинальной игре ЧМ-2022.

    Французы вышли в финал чемпионата мира второй раз подряд. В 2018 году они в решающем матче обыграли Хорватию (4:2).

    Сборная Франции стала шестой в истории, которая дважды кряду выходила в финал ЧМ.

    Ранее подобное удавалось только Италии (1934 и 1938), Бразилии (1958 и 1962), Нидерландам (1974 и 1978), Германии (1982 и 1986) и Аргентине (1986 и 1990).

    При этом защитить титул чемпионов мира смогли лишь Италия и Бразилия.

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    Источник: Squawka

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