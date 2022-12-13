Орлов: «Мбаппе по одаренности выше, чем Роналду и Месси»

Журналист Геннадий Орлов высоко отозвался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.
«Я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси.
У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо. Он качает защитника, чтобы как только тот оперся на одну ногу, толкнуть мяч мимо этой ноги.
В футболе главное не 30 метров, а 5-7. У Мбаппе рывок от природы. Он реактивный. Он, как и Пеле, умеет добавлять скорость.
Этот чемпионат может стать чемпионатом мира Мбаппе и его славы», – сказал Орлов.
- Мбаппе забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
- Сборная Франции дошла до полуфинала турнира, где сыграет с Марокко.
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Источник: Sport24