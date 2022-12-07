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    Сайманов может уйти из «Рубина». Его работой недовольны «люди наверху» (Максим Алланазаров)

    Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов может покинуть казанский клуб.

    «Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов в ближайшее время может покинуть свой пост.

    Ходят слухи, что работой Сайманова недовольны «люди наверху» и решение о смене генерального директора может быть принято в самое ближайшее время», – написал в телеграме журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

    • В ноябре из «Рубина» ушел Леонид Слуцкий.
    • Команда идет на 3-м месте в РПЛ.
    • По итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23703

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не думаю. "Люди наверху" - все свои. Алланазаров просто не знает кто такой Сайманов.

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