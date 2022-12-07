Сайманов может уйти из «Рубина». Его работой недовольны «люди наверху» (Максим Алланазаров)

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов может покинуть казанский клуб.
«Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов в ближайшее время может покинуть свой пост.
Ходят слухи, что работой Сайманова недовольны «люди наверху» и решение о смене генерального директора может быть принято в самое ближайшее время», – написал в телеграме журналист «СЭ» Максим Алланазаров.
- В ноябре из «Рубина» ушел Леонид Слуцкий.
- Команда идет на 3-м месте в РПЛ.
- По итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова