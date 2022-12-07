«Я разлюбил». Уткин сообщил о «расставании» со сборной Испании

Видеоблогер Василий Уткин недоволен сборной Испании после ее поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, 0:3 по пенальти).

«Испания. Испания! Ты – разочарование.

Я разлюбил Испанию. Все, чувств нету. Мы расстаемся», – написал Уткин.

Уткин порядка 20 лет комментировал испанский футбол.

Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.

Команду вскоре может возглавить Роберто Мартинес.

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