«Я разлюбил». Уткин сообщил о «расставании» со сборной Испании

Видеоблогер Василий Уткин недоволен сборной Испании после ее поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, 0:3 по пенальти).
«Испания. Испания! Ты – разочарование.
Я разлюбил Испанию. Все, чувств нету. Мы расстаемся», – написал Уткин.
- Уткин порядка 20 лет комментировал испанский футбол.
- Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.
- Команду вскоре может возглавить Роберто Мартинес.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина