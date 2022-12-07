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    «Я разлюбил». Уткин сообщил о «расставании» со сборной Испании

    Видеоблогер Василий Уткин недоволен сборной Испании после ее поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, 0:3 по пенальти).

    «Испания. Испания! Ты – разочарование.

    Я разлюбил Испанию. Все, чувств нету. Мы расстаемся», – написал Уткин.

    • Уткин порядка 20 лет комментировал испанский футбол.
    • Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.
    • Команду вскоре может возглавить Роберто Мартинес.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18379

      Cleaner 19 минут назад

      Василий, а ты кроме себя кого то любишь?

      1
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      Рейтинг: +1093

      Александр52 24 минуты назад

      Вася прав, и так сделали многие вчера. Испания, это команда -середняк, такие имеют право существовать, но они останутся не заметными и не любимыми.

      1
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      Рейтинг: +3909

      Kollljan 39 минут назад

      Интересно, а Испания знает Васю?

      1
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      Рейтинг: +12326

      Алексей З 59 минут назад

      Что-то долго Вася к этому шёл, разве 4 года назад было лучше ?

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      Рейтинг: +3577

      АртурZaСМ > Алексей З 4 минуты назад

      Просто скорее всего как и у многих других болел Сб. Испании теплилась еще надежда...

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      Рейтинг: +6056

      Давид59 1 час назад

      Да уж. На смену Рамосу, Иньесте, Хави, Пуйолю, Пике пришло сплошное разочарование.

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