Сборная Бразилии во 2-й раз в истории забила 4 гола за тайм в матче ЧМ

Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Бразильцы все свои голы забили до перерыва – отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

Это второй случай в истории команды с четырьмя забитыми мячами за первый тайм в матче чемпионата мира.

Впервые такое произошло на ЧМ-1954. Тогда Бразилия разгромила Мексику. Итоговый счет – 5:0.

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