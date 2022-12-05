Агенты Дзюбы контактируют с клубами из ОАЭ (Metaratings)

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба хочет продолжить карьеру за границей.

На 34-летнего футболиста претендуют клубы из Объединенных Арабских Эмиратов.

Агенты форварда контактируют с заинтересованными командами, но конкретных предложений пока нет.

В РПЛ игрок не хочет возвращаться по финансовым причинам – ему не предлагают требуемую зарплату.

34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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