Агенты Дзюбы контактируют с клубами из ОАЭ (Metaratings)

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба хочет продолжить карьеру за границей.
На 34-летнего футболиста претендуют клубы из Объединенных Арабских Эмиратов.
Агенты форварда контактируют с заинтересованными командами, но конкретных предложений пока нет.
В РПЛ игрок не хочет возвращаться по финансовым причинам – ему не предлагают требуемую зарплату.
- 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
- В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
- Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».
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Источник: Metaratings