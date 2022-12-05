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    Агенты Дзюбы контактируют с клубами из ОАЭ (Metaratings)

    Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба хочет продолжить карьеру за границей.

    На 34-летнего футболиста претендуют клубы из Объединенных Арабских Эмиратов.

    Агенты форварда контактируют с заинтересованными командами, но конкретных предложений пока нет.

    В РПЛ игрок не хочет возвращаться по финансовым причинам – ему не предлагают требуемую зарплату.

    • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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    Источник: Metaratings

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