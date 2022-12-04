Стало известно, сколько игроки сборной Англии получат за победу на ЧМ-2022

В Англии узнали о системе премирования футболистов сборной Англии за выступление на чемпионате мира-2022.

Игроки получат бонусы за проход каждой стадии. Если англичане возьмут титул, то все футболисты получат по 400-450 тысяч фунтов стерлингов.

В 1/8 финала Англия встретится с Сенегалом.

Англия единственный раз выигрывала ЧМ в 1966 году.

У Англии самый дорогой состав на ЧМ-2022.

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Новости сборной Англии по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Англии по футболу на ЧМ-2022

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