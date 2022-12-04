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    Стало известно, сколько игроки сборной Англии получат за победу на ЧМ-2022

    В Англии узнали о системе премирования футболистов сборной Англии за выступление на чемпионате мира-2022.

    Игроки получат бонусы за проход каждой стадии. Если англичане возьмут титул, то все футболисты получат по 400-450 тысяч фунтов стерлингов.

    • В 1/8 финала Англия встретится с Сенегалом.
    • Англия единственный раз выигрывала ЧМ в 1966 году.
    • У Англии самый дорогой состав на ЧМ-2022.

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    Новости сборной Англии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Англии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +451

      тёска 31 минуту назад

      Играют хорошо но не в каждом матче стабильны

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      Рейтинг: +17236

      Garrincha58 1 час назад

      пусть учатся бить пенальти

      0
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      Рейтинг: +39205

      Project Бабангида 1 час назад

      у этих все Стерленги всё равно в Рахимы превращаются

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