Стало известно, сколько игроки сборной Англии получат за победу на ЧМ-2022

В Англии узнали о системе премирования футболистов сборной Англии за выступление на чемпионате мира-2022.
Игроки получат бонусы за проход каждой стадии. Если англичане возьмут титул, то все футболисты получат по 400-450 тысяч фунтов стерлингов.
- В 1/8 финала Англия встретится с Сенегалом.
- Англия единственный раз выигрывала ЧМ в 1966 году.
- У Англии самый дорогой состав на ЧМ-2022.
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Новости сборной Англии по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Англии по футболу на ЧМ-2022
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Источник: The Telegraph