«Устроят в самолeте свой петушиный чемпионат»: Быстров высмеял вылет Германии с ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на вылет Германии с чемпионата мира.
Немцы победили Коста-Рику (4:2), но из-за поражения Испании от Японии (1:2) финишировали третьими в группе.
«Ну, немцам по пути домой скучно не будет, это факт.
Устроят в самолeте свой собственный петушиный чемпионат.
Радужные повязки им очень пригодятся, думаю», – написал Быстров в своем телеграм-канале.
- Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
- Они закрыли рот рукой на командном фото.
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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова