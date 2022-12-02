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    «Устроят в самолeте свой петушиный чемпионат»: Быстров высмеял вылет Германии с ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на вылет Германии с чемпионата мира.

    Немцы победили Коста-Рику (4:2), но из-за поражения Испании от Японии (1:2) финишировали третьими в группе.

    «Ну, немцам по пути домой скучно не будет, это факт.

    Устроят в самолeте свой собственный петушиный чемпионат.

    Радужные повязки им очень пригодятся, думаю», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

    • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
    • Они закрыли рот рукой на командном фото.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +625

      borusse 12 минут назад

      это не Быстров в гейклубе когда-то подрался ,когда его не пускали ))

      0
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      Рейтинг: +4229

      Spirit_78 > borusse 2 минуты назад

      Как же это убого смотрится, как в детском садике: "сам ты дурак, бе-бе-бе")))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5459

      AtticusFinch 28 минут назад

      Вслед за толерантной Данией полетели))Испания неплохо придумала слиться Японии))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1125

      inzek 1 час назад

      в точку! они не за кубок в этот раз боролись, а за права, по сути, больных людей

      1
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      Рейтинг: +3740

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Сказал человек, получивший по роже от вышибалы на входе в гей-клуб. Молчал бы ты, Володька.

      2
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      Рейтинг: +5459

      AtticusFinch > Черкизовский Кот 29 минут назад

      ТОже самое хотел написать))долго ржал с того видео)

      0
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      Рейтинг: +170

      teodogat 1 час назад

      Понятно что теперь только ленивый не будет глумиться, но факт остается фактом, футболист на таких турнирах должен думать о футболе, а не о всякой х..йне.

      1
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      Рейтинг: +1395

      elessar arnor 1 час назад

      а рф и подавно там нет, с доблестными таджиками товарняки гоняет

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      Рейтинг: +170

      teodogat > elessar arnor 1 час назад

      В самом деле, сказал великий игрок великой команды, куда там до которой каким то немчушкам)

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      Рейтинг: +3411

      serhio80 > elessar arnor 59 минут назад

      Вы скакуны страну просрали) иди дрова ищи рагуля

      1
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      Рейтинг: +262

      Bronholm 1 час назад

      Быстров знатный специалист по подобным мероприятиям :)

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      Рейтинг: +1395

      elessar arnor > Bronholm 1 час назад

      в зеньке плохому не научат, тот кого нельзя называть все знают, в Турции видели..

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      Рейтинг: +6464

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Хорошо сказано. Золотые слова. Изольют друг другу посильно

      0
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      Рейтинг: +578

      Октавиус 1 час назад

      не в бровь, а в глаз! молодец, Володька)

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