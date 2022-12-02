«Устроят в самолeте свой петушиный чемпионат»: Быстров высмеял вылет Германии с ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на вылет Германии с чемпионата мира.

Немцы победили Коста-Рику (4:2), но из-за поражения Испании от Японии (1:2) финишировали третьими в группе.

«Ну, немцам по пути домой скучно не будет, это факт.

Устроят в самолeте свой собственный петушиный чемпионат.

Радужные повязки им очень пригодятся, думаю», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Они закрыли рот рукой на командном фото.

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