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  • «Устроят в самолeте свой петушиный чемпионат»: Быстров высмеял вылет Германии с ЧМ-2022

«Устроят в самолeте свой петушиный чемпионат»: Быстров высмеял вылет Германии с ЧМ-2022

2 декабря 2022, 00:44
21

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на вылет Германии с чемпионата мира.

Немцы победили Коста-Рику (4:2), но из-за поражения Испании от Японии (1:2) финишировали третьими в группе.

«Ну, немцам по пути домой скучно не будет, это факт.

Устроят в самолeте свой собственный петушиный чемпионат.

Радужные повязки им очень пригодятся, думаю», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

  • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
  • Они закрыли рот рукой на командном фото.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Чемпионат мира Германия Быстров Владимир
Комментарии (21)
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Октавиус
1669931176
не в бровь, а в глаз! молодец, Володька)
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Красногорск_Фан
1669931598
Хорошо сказано. Золотые слова. Изольют друг другу посильно
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Bronholm
1669932168
Быстров знатный специалист по подобным мероприятиям :)
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teodogat
1669932588
Понятно что теперь только ленивый не будет глумиться, но факт остается фактом, футболист на таких турнирах должен думать о футболе, а не о всякой х..йне.
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Черкизовский Кот
1669932786
Сказал человек, получивший по роже от вышибалы на входе в гей-клуб. Молчал бы ты, Володька.
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ArReal
1669935833
Вслед за толерантной Данией полетели))Испания неплохо придумала слиться Японии))
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АЛЕКС 58
1669949851
Петушок-Володька не смог промолчать.Прокукарекал любитель гей-клубов
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SPb78
1669964179
Очень жалко что немцы не подумали что им п....дец в любом случае и не слили игру на последней минуте. Вот славненько бы Испания сос...ла тогда у них
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Viper for CSKA
1669965734
У кого что болит, как говорится. Хотя чего ещё можно ждать от придурышных экспертов Матч ТВ.
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RusUltras
1669969322
Согласен с Быстровым.Приехали не играть, а протестовать за ЛГБТ и свободу слова. Петушиный самолет летит домой по делу
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