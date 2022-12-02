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    Сборная Германии установила личный антирекорд на ЧМ

    Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Немцы, несмотря на победу, стали только третьими в группе и вылетели из турнира.

    Впервые в своей истории сборная Германии не вышла в плей-офф на двух чемпионатах мира подряд.

    • На ЧМ-2018 Германия финишировала последней в группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.
    • На ЧМ-2014 немцы становились чемпионами.

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    Источник: William Hill

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