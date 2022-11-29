Юран рассказал, какие сборные удивили его во 2-м туре ЧМ-2022

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от второго тура группового этапа ЧМ-2022.

«Думаю, чем дальше чемпионат мира будет идти, тем интереснее. Сборные показывают, что в матчах мундиаля может быть всe очень непредсказуемо.

Не могу сказать, что Испания разочаровала, но немцы их во многих вещах прощали, особенно при розыгрышах. Испанцам надо было играть проще. Немного удивил их прагматизм, потому что надо было просто довести дело до победы.

Сербия вела у Камеруна со счeтом 3:1, но итоговый результат показал — игра заканчивается лишь со свистком.

Что касается корейцев, то они вытащили из себя максимум: сравняли счeт, практически прижали соперника к воротам. Но удивляет, что команда провела два разных тайма. Почему нельзя играть в первом тайме так, как во втором?» — сказал Юран.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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