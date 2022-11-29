Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петржела: «С Бердыевым «Сочи» ничего не добьется»

29 ноября 2022, 17:12
5

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы Курбана Бердыева в «Сочи».

«Не думаю, что Бердыев сможет что-то кардинально поменять в «Сочи». Клубу нужен молодой перспективный тренер, у которого есть современное видение игры.

У Бердыева долгая карьера за плечами, не было смысла звать его в «Сочи».

Думаю, с Бердыевым «Сочи» ничего не добьется, им нужно было пригласить Кержакова», – сказал Петржела.

  • Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
  • Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.
  • Контракт с тренером подписан на 2,5 года.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь» 1
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан Петржела Властимил
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1669732604
а кто добьётся??? с таким составом никто не добьётся думаю поэтому и Федотов слинял знал что многих заберут
Ответить
sochi-2013
1669737258
А чего не Зырянова? Да, наш школьный физрук на полставки согласится. Хотя я тоже не в восторге от Бердыева.
Ответить
Fialet
1669737408
Пётр Жела, шёл бы нахер. Жаба гложет, что самого никуда не зовут.
Ответить
nemolod
1669739989
Какие молодые и перспективные? Что-то пока результатов у них маловато ,кроме Семака (да и то только в РПЛ)! А для команды,занимающей 9-е место сейчас для результата нужна стабильность,которую может принести опытный специалист такой как КББ! Некоторые сомневаются,что молодым не будет места в основе-да не будет,если они не смогут доказать это главному тренеру!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
1
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
09:37
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
4
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
1
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Все новости
Все новости
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
1
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
2
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
3
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
4
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
9
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
11
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
3
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
13
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
29
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+