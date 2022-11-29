Петржела: «С Бердыевым «Сочи» ничего не добьется»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы Курбана Бердыева в «Сочи».
«Не думаю, что Бердыев сможет что-то кардинально поменять в «Сочи». Клубу нужен молодой перспективный тренер, у которого есть современное видение игры.
У Бердыева долгая карьера за плечами, не было смысла звать его в «Сочи».
Думаю, с Бердыевым «Сочи» ничего не добьется, им нужно было пригласить Кержакова», – сказал Петржела.
- Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
- Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.
- Контракт с тренером подписан на 2,5 года.
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Источник: «РБ Спорт»