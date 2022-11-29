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    Петржела: «С Бердыевым «Сочи» ничего не добьется»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы Курбана Бердыева в «Сочи».

    «Не думаю, что Бердыев сможет что-то кардинально поменять в «Сочи». Клубу нужен молодой перспективный тренер, у которого есть современное видение игры.

    У Бердыева долгая карьера за плечами, не было смысла звать его в «Сочи».

    Думаю, с Бердыевым «Сочи» ничего не добьется, им нужно было пригласить Кержакова», – сказал Петржела.

    • Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
    • Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.
    • Контракт с тренером подписан на 2,5 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17200

      Garrincha58 1 час назад

      а кто добьётся??? с таким составом никто не добьётся думаю поэтому и Федотов слинял знал что многих заберут

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