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    «Теперь молодым игрокам не место в «Сочи». Кузьмичев – о назначении Бердыева

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал решение «Сочи» пригласить Курбана Бердыева на пост главного тренера.

    – Бердыев во всех командах добивался определенных результатов. Если не брать в сравнение отрезок при Вадиме Гаранине, а взять при Федотове, то стиль будет приближен к Бердыеву. Для «Сочи» – это понятное назначение.

    – Нужны ли «Сочи» новые футболисты, с учетом прихода нового главного тренера?

    – Бердыев сможет и с нынешним коллективом добиться определенных успехов. Если говорить о возвращении к прошлогодним результатам или борьбе за тройку, то нужен центральный нападающий. На сегодняшний день – это самая проблемная позиция.

    – С приходом Курбана Бекиевича молодым футболистам теперь не место в «Сочи»?

    – Да, потому что Бердыев любит работать с опытными игроками, а молодым доверяет крайне редко.

    • Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
    • Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.
    • Контракт с тренером подписан на 2,5 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18125

      Cleaner 26 минут назад

      В спорте главное - РЕЗУЛЬТАТ. А как результат достигается - дело, в данном случае, Бердыева. Если 40-летние дадут результат, значит Бердыев будет прав.

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