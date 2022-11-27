«Теперь молодым игрокам не место в «Сочи». Кузьмичев – о назначении Бердыева

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал решение «Сочи» пригласить Курбана Бердыева на пост главного тренера.

– Бердыев во всех командах добивался определенных результатов. Если не брать в сравнение отрезок при Вадиме Гаранине, а взять при Федотове, то стиль будет приближен к Бердыеву. Для «Сочи» – это понятное назначение.

– Нужны ли «Сочи» новые футболисты, с учетом прихода нового главного тренера?

– Бердыев сможет и с нынешним коллективом добиться определенных успехов. Если говорить о возвращении к прошлогодним результатам или борьбе за тройку, то нужен центральный нападающий. На сегодняшний день – это самая проблемная позиция.

– С приходом Курбана Бекиевича молодым футболистам теперь не место в «Сочи»?

– Да, потому что Бердыев любит работать с опытными игроками, а молодым доверяет крайне редко.

Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.

Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.

Контракт с тренером подписан на 2,5 года.

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