В Катаре выбрали российского музыканта, который выступит на фестивале ЧМ-2022

Российский певец и композитор Вадим Капустин получил приглашение поучаствовать в культурной программе чемпионата мира в Катаре.

3 декабря он выступит на фестивале болельщиков Qetai Fan Beach Fest.

«Я невероятно взволнован, что совсем скоро вместе со своей командой музыкантов выступлю на таком глобальном событии как чемпионат мира по футболу! Это огромная честь для меня – представлять Россию в Катаре.

Мы с музыкантами сделаем все возможное, чтобы зрители получили удовольствие от нашего концерта. Сейчас я в отличной вокальной форме, и это лучшее время, чтобы показать классное шоу. Уверен, получится очень красивое и яркое выступление!

Глобальные спортивные события, такие как чемпионат мира по футболу, притягивают к себе внимание зрителей со всей планеты. Конечно, мне бы очень хотелось поддержать на этом грандиозном турнире нашу команду.

Я искренне надеюсь, что международные федерации изменят свое несправедливое отношение к нашим спортсменам, и на следующем чемпионате будут играть наши футболисты», – сказал Капустин.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

Россия не попала на чемпионат мира по неспортивному принципу.

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