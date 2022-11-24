Роналду установил европейский рекорд для игроков сборной

Сборная Португалии играет с Ганой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Для него это пятый чемпионат мира в карьере.

Также 37-летний форвард поучаствовал в пяти чемпионатах Европы.

Роналду – первый футболист в истории европейского футбола, сыгравший на десяти крупных турнирах на уровне сборных.

Евро-2004;

ЧМ-2006;

Евро-2008;

ЧМ-2010;

Евро-2012;

ЧМ-2014;

Евро-2016;

ЧМ-2018;

Евро-2020;

ЧМ-2022.

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