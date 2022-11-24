Роналду установил европейский рекорд для игроков сборной

Сборная Португалии играет с Ганой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Для него это пятый чемпионат мира в карьере.
Также 37-летний форвард поучаствовал в пяти чемпионатах Европы.
Роналду – первый футболист в истории европейского футбола, сыгравший на десяти крупных турнирах на уровне сборных.
- Евро-2004;
- ЧМ-2006;
- Евро-2008;
- ЧМ-2010;
- Евро-2012;
- ЧМ-2014;
- Евро-2016;
- ЧМ-2018;
- Евро-2020;
- ЧМ-2022.
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Источник: Squawka