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    Роналду установил европейский рекорд для игроков сборной

    Сборная Португалии играет с Ганой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Для него это пятый чемпионат мира в карьере.

    Также 37-летний форвард поучаствовал в пяти чемпионатах Европы.

    Роналду – первый футболист в истории европейского футбола, сыгравший на десяти крупных турнирах на уровне сборных.

    • Евро-2004;
    • ЧМ-2006;
    • Евро-2008;
    • ЧМ-2010;
    • Евро-2012;
    • ЧМ-2014;
    • Евро-2016;
    • ЧМ-2018;
    • Евро-2020;
    • ЧМ-2022.

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    Источник: Squawka

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