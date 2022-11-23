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    Агент: «У клубов РПЛ ноль шансов привезти игроков, проявивших себя на ЧМ-2022»

    Футбольный агент Николай Пырнеу (представляет, в частности, тренера Дана Петреску) не верит, что российские клубы смогут пригласить игроков, проявивших себя на ЧМ-2022.

    — Мое личное мнение — у российских клубов ноль шансов привезти игроков, отличившихся в Катаре. Раньше игроки приезжали в Россию, потому что была привлекательна финансовая сторона. РПЛ — сильный чемпионат, говорю без лукавства, но исходя из того, что Россия не принимает участия в еврокубках, привезти кого-то будет очень сложно.

    — Но деньги в России остаются и футболисты не перестали их любить.

    — Согласен. Но люди приезжали в Россию, чтобы достигнуть успехов, показать себя в еврокубках. Например, со «Спартаком» или ЦСКА было легче попасть в Лигу чемпионов, чем с условным «Байером». В российском чемпионате конкуренция ниже, чем в Германии или Испании. И это было важным фактором, помимо денег. Финансовый фактор остается, но игрокам важна, скажем так, слава, но сейчас в России славы не поимеешь.

    — Будут ли уезжать ведущие легионеры вроде Малкома, Деяна Ловрена?

    — Если Малком превосходно чувствует себя в «Зените», значит, он нашел свой клуб. Но все это продлится до первого приемлемого предложения. На сто процентов уверен, что если какой-то клуб, имеющий претензии на европейские титулы, приблизительно повторит условия в «Зените», он уедет. Другое дело, что в Европе такой суммы ему никто не предложит.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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