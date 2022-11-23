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    Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Ман Сити»

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с клубом.

    «Я рад остаться в «Манчестер Сити» еще на два года.

    С первого дня я почувствовал что-то особенное, находясь здесь. Для меня нет места лучше. У меня остается ощущение, что вместе мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи», – сказал Гвардиола.

    • Новое соглашение с 51-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
    • Он возглавляет «Сити» с 2016-го.
    • При нем команда выиграла 11 трофеев, в том числе 4 титула АПЛ.

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    Источник: сайт «Ман Сити»

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