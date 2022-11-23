Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал расторжение контракта между клубом и Криштиану Роналду.

    – Это решение было предсказуемым. Скоро зимнее трансферное окно. Они договорились обоюдно. Если это обоюдное решение, то значит оно правильное для обеих сторон.

    – Не скажется ли решение на сборной Португалии?

    – Не скажется. Все иногда заканчивается. Он не молодеет, а стареет. Его время пришло. Нужно ему понять, что уже не все хорошо и не может так продолжаться все время.

    – На чьей стороне Вы: игрока или клуба?

    – Мы не знаем их конфликт и что там произошло. Пресса написала одно, а он говорит другое может быть. Его слова – это его мнение. В клубе другое говорят.

    Мы точно ничего не знаем, поэтому не можем принимать чью-то сторону.

    – Как себя проявит Роналду на ЧМ? Сможет завоевать титул?

    – Чемпионат мира Португалия не выиграет. Но нервы многим они точно попортить могут. Он понимает, что это последний его чемпионат мира, интерес к нему у него еще больший.

    Он рассчитывает, что им заинтересуются после турнира. Но самый большой интерес к нему в США. Наверное, у него там уже все договоренности есть.

    Также он точно хочет доказать «МЮ», что они не правы.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 1 ассист в 16 матчах.
    • Он отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».
    • Португалия в группе ЧМ сыграет с Уругваем, Ганой и Южной Кореей.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Нам нужны игроки, которые могут бегать». Компани не взял бы Роналду в «Бернли»
    Фердинанд высказался об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»
    Руни отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11