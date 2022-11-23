Канчельскис отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал расторжение контракта между клубом и Криштиану Роналду.

– Это решение было предсказуемым. Скоро зимнее трансферное окно. Они договорились обоюдно. Если это обоюдное решение, то значит оно правильное для обеих сторон.

– Не скажется ли решение на сборной Португалии?

– Не скажется. Все иногда заканчивается. Он не молодеет, а стареет. Его время пришло. Нужно ему понять, что уже не все хорошо и не может так продолжаться все время.

– На чьей стороне Вы: игрока или клуба?

– Мы не знаем их конфликт и что там произошло. Пресса написала одно, а он говорит другое может быть. Его слова – это его мнение. В клубе другое говорят.

Мы точно ничего не знаем, поэтому не можем принимать чью-то сторону.

– Как себя проявит Роналду на ЧМ? Сможет завоевать титул?

– Чемпионат мира Португалия не выиграет. Но нервы многим они точно попортить могут. Он понимает, что это последний его чемпионат мира, интерес к нему у него еще больший.

Он рассчитывает, что им заинтересуются после турнира. Но самый большой интерес к нему в США. Наверное, у него там уже все договоренности есть.

Также он точно хочет доказать «МЮ», что они не правы.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 1 ассист в 16 матчах.

Он отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

Португалия в группе ЧМ сыграет с Уругваем, Ганой и Южной Кореей.

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