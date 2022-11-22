Роналду прокомментировал расторжение контракта с «МЮ»

Нападающий Криштиану Роналду высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».

«После переговоров с «МЮ» мы договорились досрочно прекратить действие контракта.

Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. Однако я понял, что пришло время искать новый вызов.

Я желаю команде успехов во второй части сезона и в будущем», – сказал Роналду.

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

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