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    Роналду прокомментировал расторжение контракта с «МЮ»

    Нападающий Криштиану Роналду высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».

    «После переговоров с «МЮ» мы договорились досрочно прекратить действие контракта.

    Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. Однако я понял, что пришло время искать новый вызов.

    Я желаю команде успехов во второй части сезона и в будущем», – сказал Роналду.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.

    Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

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    Источник: твиттер Мэтта Лоу

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