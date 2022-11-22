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    Немецкий футбольный союз намерен подать на ФИФА в суд из-за запрета повязок One Love

    Немецкий футбольный союз собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Цель – обжаловать запрет ФИФА надевать повязку против дискриминации One Love на матчи ЧМ-2022.

    Если ходатайство будет принято, то основные разбирательства пройдут после завершения турнира, поэтому немцы могут подать заявку на «временную правовую защиту». В таком случае решение вынесут в течение 48 часов.

    В Германии рассчитывают, что Мануэль Нойер выйдет с повязкой One Love в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Испании (27 ноября).

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    Источник: Bild

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2156

      kvm 1 минуту назад

      снять фрицев с ЧМ за это!
      пусть они радужные труселя под шорты наденут...

      0
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      Рейтинг: +320

      BRAZILES 37 минут назад

      одни педики да гомосеки в европе

      1
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      Рейтинг: +1031

      Сержтир 41 минуту назад

      Иными словами вся сила сборной Германии в этих повязках.

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      Рейтинг: +1259

      Hoahin 53 минуты назад

      Нашли люди проблему. Как говориться заставь дурака Богу молиться... Проблем что ли других в мире мало? *****, голод, болезни, на это всем наплевать, а вот бедных лгбтшников надо постоянно пиарить, повязочки носить, ну без этого никак.

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      Рейтинг: +700

      Suvorov51 53 минуты назад

      Вот же пи.де.рас.ты., когда вы успокоетесь, когда получите хрен с винтом?

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