Немецкий футбольный союз намерен подать на ФИФА в суд из-за запрета повязок One Love

Немецкий футбольный союз собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Цель – обжаловать запрет ФИФА надевать повязку против дискриминации One Love на матчи ЧМ-2022.

Если ходатайство будет принято, то основные разбирательства пройдут после завершения турнира, поэтому немцы могут подать заявку на «временную правовую защиту». В таком случае решение вынесут в течение 48 часов.

В Германии рассчитывают, что Мануэль Нойер выйдет с повязкой One Love в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Испании (27 ноября).

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