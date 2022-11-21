Стали известны стартовые составы Англии и Ирана на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн.
Иран: Бейранванд, Мохаррами, Пурлиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Нуроллахи, Чешми, Хаджсафи, Джаханбакш, Тареми, Карими.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- Матч начнется в 16:00 мск.
Текстовая онлайн трансляция матча Англия – Иран
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Источник: Бомбардир.ру