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    «Я говорю, когда хочу». Роналду – об интервью про «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на претензии, что его резонансное интервью вышло в неподходящее время.

    «Мне не нужно беспокоиться о том, что думают другие. Я говорю, когда хочу. Все это знают.

    Пожалуйста, не спрашивайте игроков [сборной Португалии] обо мне. Спрашивайте про чемпионат мира», – сказал Роналду.

    • Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.
    • Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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    Источник: The Guardian

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