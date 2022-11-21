«Я говорю, когда хочу». Роналду – об интервью про «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на претензии, что его резонансное интервью вышло в неподходящее время.

«Мне не нужно беспокоиться о том, что думают другие. Я говорю, когда хочу. Все это знают.

Пожалуйста, не спрашивайте игроков [сборной Португалии] обо мне. Спрашивайте про чемпионат мира», – сказал Роналду.

Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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