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    В «Роме» отреагировали на новости о возможном подписании Роналду

    Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту заявил, что клуб не интересуется нападающим «МЮ» Криштиану Роналду.

    «В Италии раздражает то, что постоянно говорят о трансферном рынке. Правда в том, что Криштиану Роналду никогда не был вариантом для нас. Под этими слухами не было оснований. Но в Италии ежедневно обсуждают трех разных футболистов в связке с твоим клубом.

    Понимаю: логично объяснять интерес к Криштиану тем, что я и Моуринью португальцы, но, как я уже сказал, это ничем не подтверждается», — заявил Пинту на мероприятии Thinking Football Summit.

    • Роналду близок к уходу из «МЮ».
    • У португальца есть 2 варианта продолжения карьеры.

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    Источник: Sport24

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