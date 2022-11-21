В «Роме» отреагировали на новости о возможном подписании Роналду

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту заявил, что клуб не интересуется нападающим «МЮ» Криштиану Роналду.

«В Италии раздражает то, что постоянно говорят о трансферном рынке. Правда в том, что Криштиану Роналду никогда не был вариантом для нас. Под этими слухами не было оснований. Но в Италии ежедневно обсуждают трех разных футболистов в связке с твоим клубом.

Понимаю: логично объяснять интерес к Криштиану тем, что я и Моуринью португальцы, но, как я уже сказал, это ничем не подтверждается», — заявил Пинту на мероприятии Thinking Football Summit.

Роналду близок к уходу из «МЮ».

У португальца есть 2 варианта продолжения карьеры.

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