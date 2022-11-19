Самедов предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Самедов считает, что национальная команда могла бы успешно выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Если говорить про возможные шансы нашей сборной на этом турнире, то я бы сказал, что мы смогли бы выйти из группы.

Конечно, это все вилами по воде, но есть такое ощущение. Ребята готовились, старались, надеялись, но жизнь иногда преподносит неожиданные ситуации.

На эмоциях могли пройти далеко в этом турнире», – сказал Самедов.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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