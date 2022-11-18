Фернандеш: «Я не читал интервью Роналду, так что все нормально»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своем отношении к интервью Криштиану Роналду.
«Я не читал интервью, так что все нормально. Сейчас нужно думать только о сборной, о Португалии.
Надо сконцентрироваться на чемпионате мира, потому что этот турнир проходит не так часто. Мы все готовы и хотим отдать максимум ради команды», – сказал хавбек.
- Фернандеш и Роналду вместе выступают и в клубе, и в сборной.
- Соперники Португалии по группе ЧМ – Уругвай, Гана, Южная Корея.
- Криштиану в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.
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Источник: Sky Sports