Фернандеш: «Я не читал интервью Роналду, так что все нормально»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своем отношении к интервью Криштиану Роналду.

«Я не читал интервью, так что все нормально. Сейчас нужно думать только о сборной, о Португалии.

Надо сконцентрироваться на чемпионате мира, потому что этот турнир проходит не так часто. Мы все готовы и хотим отдать максимум ради команды», – сказал хавбек.

Фернандеш и Роналду вместе выступают и в клубе, и в сборной.

Соперники Португалии по группе ЧМ – Уругвай, Гана, Южная Корея.

Криштиану в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию