Тотти: «Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея»

Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти высказался о непопадании команды на ЧМ-2022.
«Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея. Это непривычно. Такие вещи случаются, и их нужно принимать правильно.
Это будет другой турнир, но он остается таким же важным, в котором сыграют великие команды», – заявил Тотти.
- Итальянцы в стыках отбора ЧМ проиграли Северной Македонии (0:1), пропустив на 94-й минуте.
- Они не вышли на второй мундиаль подряд.
- Ранее команда стала победителем Евро-2020.
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Источник: La Gazzetta dello Sport