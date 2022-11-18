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    Тотти: «Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея»

    Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти высказался о непопадании команды на ЧМ-2022.

    «Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея. Это непривычно. Такие вещи случаются, и их нужно принимать правильно.

    Это будет другой турнир, но он остается таким же важным, в котором сыграют великие команды», – заявил Тотти.

    • Итальянцы в стыках отбора ЧМ проиграли Северной Македонии (0:1), пропустив на 94-й минуте.
    • Они не вышли на второй мундиаль подряд.
    • Ранее команда стала победителем Евро-2020.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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