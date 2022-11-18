Тотти: «Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея»

Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти высказался о непопадании команды на ЧМ-2022.

«Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея. Это непривычно. Такие вещи случаются, и их нужно принимать правильно.

Это будет другой турнир, но он остается таким же важным, в котором сыграют великие команды», – заявил Тотти.

Итальянцы в стыках отбора ЧМ проиграли Северной Македонии (0:1), пропустив на 94-й минуте.

Они не вышли на второй мундиаль подряд.

Ранее команда стала победителем Евро-2020.

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