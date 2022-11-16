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    Экс-президент Аргентины: «Германия – фаворит ЧМ-2022, потому что это высшая раса»

    Бывший президент Аргентины Маурисио Макри допустил неудачную формулировку, рассуждая о фаворитах ЧМ-2022.

    «В число пяти кандидатов на победу я включу Аргентину, Бразилию и Португалию.

    Также отмечу Францию – это действующий чемпион с очень хорошими игроками. И никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса, они всегда играют до конца», – сказал Макри.

    Позже политик извинился за свои слова, заявив, что у него «вырвалась неудачная фраза, которая относится к худшему кошмару человечества».

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.
    • Заявку команды на турнир можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: La Nacion

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11219

      alex1951 37 минут назад

      Слово -не воробей,вылетит,не поимаешь....
      А то мало В Аргентине немцев пригрелось?
      Вот и пробило....
      Там вас всех КаГэБю на вшивость проверит...

      1
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      Рейтинг: +5886

      Красногорск_Фан > alex1951 33 минуты назад

      Как ни странно в США очень высокий процент этнических немцев. Очень агрессивная страна

      1
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      Рейтинг: +11219

      alex1951 > Красногорск_Фан 3 минуты назад

      Совершенно не удивлен...после 1945 г. в Новый мир сбежало столько талантов,мама не горюй....Америка сама ноль! Её подняли сбежавжие европейцы.... А с футболом ,да...Ж. полнейшая...правда у них НХЛ гвоздь программы...

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