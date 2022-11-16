Экс-президент Аргентины: «Германия – фаворит ЧМ-2022, потому что это высшая раса»

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри допустил неудачную формулировку, рассуждая о фаворитах ЧМ-2022.

«В число пяти кандидатов на победу я включу Аргентину, Бразилию и Португалию.

Также отмечу Францию – это действующий чемпион с очень хорошими игроками. И никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса, они всегда играют до конца», – сказал Макри.

Позже политик извинился за свои слова, заявив, что у него «вырвалась неудачная фраза, которая относится к худшему кошмару человечества».

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.

Заявку команды на турнир можно посмотреть по ссылке.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию