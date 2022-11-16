Экс-президент Аргентины: «Германия – фаворит ЧМ-2022, потому что это высшая раса»

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри допустил неудачную формулировку, рассуждая о фаворитах ЧМ-2022.
«В число пяти кандидатов на победу я включу Аргентину, Бразилию и Португалию.
Также отмечу Францию – это действующий чемпион с очень хорошими игроками. И никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса, они всегда играют до конца», – сказал Макри.
Позже политик извинился за свои слова, заявив, что у него «вырвалась неудачная фраза, которая относится к худшему кошмару человечества».
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.
- Заявку команды на турнир можно посмотреть по ссылке.
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Источник: La Nacion