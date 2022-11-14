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    Кейн: «Англия едет на чемпионат мира, чтобы выиграть его»

    Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

    «10 лет назад мы боялись сказать, что хотим выиграть крупный турнир. При Гарете Саутгейте мы не боимся говорить об этом.

    Мы едем на чемпионат мира, чтобы его выиграть, потому что мы верим, что действительно можем сделать это. Было бы неправильно думать иначе. Какой смысл ехать на турнир и не верить, что можно привезти трофей домой?» – сказал Кейн.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Англии будут США, Иран и Уэльс.

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    Источник: Sky Sports

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