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    • Сборная Саудовской Аравии объявила состав на чемпионат мира–2022

    Сборная Саудовской Аравии объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии назвал 26 игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира–2022 по футболу в Катаре.

    Все футболисты, вошедшие в состав, представляют саудовские клубы.

    Вратари: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль Рубаи («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Насср»);

    Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль-Бреик («Аль-Хиляль»), Али Аль-Булаихи («Аль-Хиляль»), Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Насср»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Насср»), Абдулла Маду («Аль-Насср»), Хассан Тамбакти («Аль-Шабаб»);

    Полузащитники: Салман Аль-Фарадж («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хиляль»), Нассер Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Фахад Аль-Муваллад («Аль-Шабаб»), Хаттан Бахебри («Аль-Шабаб»), Сами Аль-Наджеи («Аль-Насср»), Али Аль-Хассан («Аль-Насср»), Абдулрахман Аль-Абуд («Аль-Иттихад»), Рияд Шарахили («Абха»);

    Нападающие: Фирас Аль-Бураикан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хиляль»), Хаитхам Асири («Аль-Ахли»).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Саудовская Аравия на групповом этапе сыграет с Аргентиной, Мексикой и Польшей.

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    Источник: твиттер сборной Саудовской Аравии

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    12.11.2022 11:15
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