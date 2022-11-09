Примера. «Барса» добилась волевой победы над «Осасуной», играя вдесятером с 30-й минуты

«Барселона» победила «Осасуну» (2:1) в матче 14-го тура Примеры.
Каталонский клуб пропустил уже на шестой минуте и остался в меньшинстве на 30-й минуте после удаления Роберта Левандовского. Голы Педри и Рафиньи во втором тайме принесли «Барселоне» победу.
Команда Хави укрепила лидерство в Примере. Отрыв от «Рела» вырос до пяти очков, у мадридцев есть матч в запасе.
Испания. Примера. 14-й тур
Осасуна – Барселона – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Гарсия, 6; 1:1 – Педри, 48; 1:2 – Рафинья, 85.
Удаления: нет – Левандовски, 31.
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Источник: Бомбардир.ру