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    Примера. «Барса» добилась волевой победы над «Осасуной», играя вдесятером с 30-й минуты

    «Барселона» победила «Осасуну» (2:1) в матче 14-го тура Примеры.

    Каталонский клуб пропустил уже на шестой минуте и остался в меньшинстве на 30-й минуте после удаления Роберта Левандовского. Голы Педри и Рафиньи во втором тайме принесли «Барселоне» победу.

    Команда Хави укрепила лидерство в Примере. Отрыв от «Рела» вырос до пяти очков, у мадридцев есть матч в запасе.

    Испания. Примера. 14-й тур

    Осасуна – Барселона – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гарсия, 6; 1:1 – Педри, 48; 1:2 – Рафинья, 85.

    Удаления: нет – Левандовски, 31.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +140

      MaxiLeon 33 минуты назад

      кто в курсе почему Испанская Таблица игр перемешанные (вверх тормашками) ? 14 тур Барса с Осасуной и Реал с Кадисом ,
      33тур Барса с Осасуной 29 тур Кадис с Реалом ??? тут не только Реал и Барса вся Испанская команды. Бомбардир перепутал таблицу или Календарь по своему усмотрению ???

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      Рейтинг: +10

      shaskappak 33 минуты назад

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      Рейтинг: +5321

      Enter2006 36 минут назад

      Барса показала зубы даже когда всё в первом тайме было против них, молодцы!

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      Рейтинг: +325

      Кирилл Михайлов 41 минуту назад

      В этом сезоне в Примере до последних туров будет жара!

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      Рейтинг: +701

      Lipatoff 1 час назад

      Прекрасно, с победой Каталонию, теперь можно спокойно смотреть ЧМ))) Критика:Хави за€..л выпускать Дембеле в старте, днарь как был, так и остался, также считаю, что Де Йонг должен занять место Бускетса, последний на скамью запасных, тяжело двигается.

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      Рейтинг: +12109

      DeStar 1 час назад

      вот, красавцы, тут не думал уже что победят, а второй тайм отыграли отлично.Конечно, надеяся что барса максы ничью возьмет, но молодцы ребята.

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      Рейтинг: +3535

      CSKA57 1 час назад

      Барса, с заслуженной победой!!! Молодцы!!!

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