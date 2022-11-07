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Лунев раскрыл подробности своей адаптации в «Байере»

7 ноября 2022, 23:53
2

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал, как адаптировался в Германии.

– Как ты здесь, без нас?

– Не сказать, что прямо печально. Нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить.

Это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи. Думаю, что семья и работа – самые главные вещи для любого спортсмена.

– В плане быта и адаптации в «Байере» все устроено как в «Зените»? Или футболисту приходится самостоятельно заниматься этими вопросами?

– Практически всем занимался самостоятельно. Но в клубе есть люди, которые помогают – и с правами, и с квартирой.

Здесь же не как в России – здесь все приходит на почту. Коммуналка, счета за телефон, детский садик, другие уведомления разного характера. Все идет через почту.

Недельку не пооткрываешь почтовый ящик, собирается стопочка, я ее беру и иду к нашим ребятам. Они говорят: «Так, это неважно, это можешь выбросить, а вот это оплати».

  • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
  • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
  • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (2)
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Клаус
1667855684
Он уже два года там. Сыграл в двух или трёх матчах. Какая ещё адаптация?! Он просто неконкурентоспособен.
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